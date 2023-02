Polícia procura por mulher suspeita de abandono de crianças de 6 e 9 anos

As duas crianças seguem internadas no Hospital Odilon Behrens, com desnutrição (foto: Câmara Municipal de BH)

A investigação feita pela Polícia Civil sobre a mãe que teria provocado a morte de um filho de quatro anos por maus tratos começa a tomar proporções diferentes. Ela também teria deixado dois filhos abandonados num apartamento no Bairro Lagoinha, na região noroeste da capital mineira. Porém, de acordo com a investigação, essa mãe teria sido trazida para Belo Horizonte por Terezinha Pereira dos Santos, de 53 anos, e seria obrigada a fazer trabalho escravo. Terezinha, que está desaparecida, pode ter sido a responsável por toda a situação.

Já se sabe, por exemplo, que o apartamento em que duas crianças, de 6 e 9 anos, foram encontradas em situação insalubre é de Terezinha, que tem, inclusive, passagens pela polícia.

Em 2012, ela foi investigada por manter a filha em cárcere privado. Além disso, ela se apresentava como avó das crianças encontradas abandonadas no apartamento da Lagoinha.

Terezinha seria tratada assim pelas crianças, embora não fosse a avó verdadeira. As crianças a chamavam de Maria da Rosa. A mãe das crianças, Kátia Cristina Alves, presa desde janeiro, quando morreu um de seus filhos de quatro anos, concordava com a situação. Ela foi trazida para trabalhar no sítio de Terezinha, em São Joaquim de Bicas.

As duas crianças seguem internadas, com desnutrição, no Hospital Odilon Behrens. Lá está um tio das crianças, Kerrison Cristiano Robes. Ele diz ser irmão da mãe das crianças e que, ao saber da situação, veio para Belo Horizonte. “Quero a guarda das crianças. Não temos mais nossos pais. Mas a situação que encontrei aqui exige que tome uma providência”. desabafa. kerrisson veio de Goiás, terra natal de sua irmã e das crianças.

Nas primeiras investigações foram tomados depoimentos de vizinhos do apartamento onde as crianças estavam. Segundo testemunhas, elas eram, constantemente, ameaçados por Terezinha.

As crianças foram encontradas por uma vizinha, que contou que um sobrinho a chamou, no último final de semana, dizendo que havia crianças abandonadas no apartamento vizinho. “Elas diziam estar com fome. A casa estava uma sujeira, e havia mau cheiro”, conta Poliana Pereira dos Santos.