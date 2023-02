Crianças abandonadas em BH têm duas irmãs mais novas em abrigo

UPA de São Joaquim de Bicas, onde um dos cinco irmãos faleceu no início do mês (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) As duas crianças encontradas abandonadas em uma casa na terça-feira (21/2), em Belo Horizonte, têm duas irmãs sob cuidados do Conselho Tutelar de São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Um quinto irmão faleceu no início do mês após ser hospitalizado com sinais de agressões e subnutrição.









A mãe dos meninos está presa por suspeita de maus tratos a um outro filho, de quatro anos. A criança morreu no dia 6 de fevereiro após ser levada pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Joaquim de Bicas. No local, médicos constataram sinais de agressão e subnutrição e acionaram a polícia, que prendeu a responsável.





A mulher é mãe de mais outras duas crianças, que estão sob atenção do Conselho Tutelar de São Joaquim de Bicas. À reportagem, a prefeitura da cidade confirmou que duas meninas de 1 e 2 anos foram integradas na Unidade de Acolhimento do município em 6 de fevereiro, dia da morte do filho do meio.