Bombeiros que atuaram em resgate na Turquia são recebidos por Zema

Bombeiros militares são recebidos por Zema em café da manhã (foto: Cristiano Machado/Imprensa MG)

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que atuou nas buscas e ajuda humanitária na Turquia, foi recebida na manhã desta terça-feira (28/2), pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

O governador mineiro parabenizou os bombeiros pelo empenho e dedicação em mais uma ação de ajuda humanitária. "Com certeza, foi algo marcante e que vocês não vão esquecer, pois é uma situação muito difícil. Espero que, com mais esse aprendizado, possamos melhorar, ainda mais, o atendimento aos mineiros”, destacou.

O major Heitor Aguiar, comandante da operação na Turquia, comentou um pouco da experiência vivida no país. “Fomos muito bem recebidos quando chegamos lá. O trabalho foi difícil, as estruturas estavam muito colapsadas e a área era muito grande. Fazia muito frio, 24h por dia e foi assim todos os dias”.

Além disso, o militar destacou a importância do reconhecimento de seu trabalho. “É uma satisfação receber este reconhecimento, de familiares, amigos e dos mineiros, dá mais motivação para trabalhar em prol da população”, disse.

Segundo o Major, a mobilização que contou com 200 equipes de 53 países diferentes, a maior da história, afirmou a ONU aos militares.

Ele destacou que os aprendizados vividos com as tragédias de Brumadinho e Mariana foram usados no resgate da Turquia, além de equipamentos e trabalhos técnicos.

Esta foi a terceira vez que o CBMMG participou de ajuda humanitária em países internacionais atingidos por desastres. As outras foram em Moçambique, quando um ciclone atingiu o país em 2019, e o terremoto no Haiti, em 2021.