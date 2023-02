Terremoto na Turquia: bombeiros de Minas procuram família em escombros

No quarto dia de operações de resgate das vítimas do terremoto, os bombeiros mineiros na Turquia estão procurando uma família com três crianças, presa há 7 dias entre os escombros na cidade de Kahramanmaras, capital do distrito homônimo no sul-sudeste do país.









Os mineiros chegaram à Turquia na sexta-feira (10/2), com outras equipes e cargas de medicamentos, mantimentos e equipamentos para resgates enviados pelo Brasil. De acordo com informações do Governo de Minas Gerais, eles receberam das autoridades turcas a sua primeira missão no mesmo dia: buscar uma criança, que poderia estar com vida.









No domingo (12), foi divulgada uma atualização. O porta-voz informou que um trabalho de localização e resgate de vítimas foi concluído com equipes turcas e sérvias, mas que elas foram encontradas sem vida.





O Corpo de Bombeiros está em uma região duramente afetada, com dezenas de prédios desabados. Segundo Heitor, outra equipe internacional achou uma vítima com vida, e ela foi salva. O militar destacou o frio: na noite desse domingo, a temperatura era de -4º negativos.





A equipe é composta pelo Major Heitor Aguiar Mendonça, Tenente Leonan Soares Pereira, Capitão Tiago Silva Costa, Sargento William Lopes Tristão, Sargento Leonardo Costa Pereira e Cabo Vitor Bruno Alves de Oliveira.

Cerca de 37 mil vítimas

Os terremotos na Turquia e Síria deixou pelo menos 37 mil mortos e centenas de milhares sem-teto. Em meio a um rigoroso inverno, a população está sendo abrigada em acampamentos improvisados, enquanto os resgates continuam em centenas de edifícios que ruíram.

A capital de Kahramanmarans foi o epicêntro do terremoto e se tornou também centro da crise humanitária que se alastra pela região, ainda afetada pelas consequências da guerra da Síria.