Mais de 50.000 pessoas morreram na Turquia e na Síria vítimas do terremoto de 6 de fevereiro, de acordo com um balanço compilado pela AFP com base em várias fontes e que mostra um aumento do número de vítimas fatais em território sírio.



Na Síria foram registradas 5.951 óbitos, de acordo com um balanço elaborado a partir das informações divulgadas por várias fontes. O balanço mais recente divulgado pela Agencia Pública de Gestão de Catástrofes da Turquia (Afad) registra 44.374 mortos.