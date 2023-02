Greve do Metrô de BH completa uma semana e continua, pelo menos, até sábado

Categoria quer reunião com o Governo Federal para discutir o futuro dos 1.600 empregados da CBTU-MG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A greve do metrô de Belo Horizonte já chega ao seu oitavo dia e vai se estender, pelo menos, até o próximo sábado (25/2). Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro), na manhã desta quarta-feira de cinzas (22/2), os trabalhadores decidiram manter o movimento paredista.





Deflagrada na última quarta-feira (15/2) os metroviários reivindicam que sejam realizadas reuniões com o Governo Federal para tratar do futuro dos 1.600 empregados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais (CBTU-MG). Uma nova assembleia foi marcada para o sábado (25/2) às 10h, na Estação Central.









A presidente do sindicato ainda afirma que a privatização do modal gera uma insegurança nos trabalhadores, que temem as demissões com a automatização de processos. “Sabemos que os usuários têm muito a perder com essa greve, mas infelizmente vivemos um momento de insegurança. A gente pede desculpa aos usuários sabendo o quanto é difícil para eles, mas também é difícil para nós”, disse Alda.





O metrô de BH foi leiloado no final do ano passado pelo valor de R$ 25.755.111 , em lance único arrematado pela empresa paulista Comporte Participações S/A. A última fase do processo é a assinatura do contrato com a concessionária e a formalização da entrega da administração do metrô está prevista para o dia 2 de março.

Caravana para Brasília

Os metroviários estão organizando uma caravana até o Distrito Federal para reivindicar a negociação sobre os empregos. Três ônibus devem levar os trabalhadores até o Planalto Central na próxima segunda-feira (27/2).





Alda explica que o sindicato conseguiu várias promessas de reuniões, mas oficialmente nada ocorreu até o momento . A ideia é pressionar para que uma reunião pautada e com documentações oficiais ocorra.





“Queremos uma resposta. Nós fizemos concurso para entrar e queremos manter nosso cargo público. Queremos uma resposta do governo sobre essa questão, sobre o futuro dos 1.600 empregados. A resposta está em Brasília”, completa Alda.



