Duas crianças são mantidas reféns em Betim

Homem mantém duas crianças refém nesta sexta(17) (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil)

A Polícia Militar atendeu nesta madrugada de sexta-feira (17) uma ocorrência de sequestro e cárcere privado envolvendo duas crianças, de 4 e 6 anos, ambos do sexo masculino. O caso aconteceu em Betim, no bairro Jardim Teresópolis.

Por volta das 1h40, a PM foi chamada para um incidente envolvendo lesão corporal por uma arma branca. O suspeito, de 25 anos, esfaqueou um homem com quem morava, depois de uma desavença.

Quando a Polícia chegou ao local, percebeu a gravidade da ocorrência, tratava-se, além da lesão corporal, de sequestro e cárcere privado. O homem mantinha duas crianças reféns em um banheiro, onde um dos meninos estava sentado no colo do criminoso com uma faca no peito.

O BOPE foi chamado para a operação e, após 5 horas de negociação, as crianças foram liberadas pelo suspeito, que é pai das vítimas. De acordo com a Polícia, o homem usava os meninos como escudo, porque tem problemas com criminosos na região.



O homem de 28 anos vítima das facadas está internado na UPA Teresópolis em estado grave. As crianças, apesar do susto, não sofreram lesões. O autor dos crimes, que já tem passagem na Polícia por tráfico de drogas, está preso.

*estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen