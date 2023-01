Polícia Civil estoura cativeiro e liberta vítima de sequestro

Policiais da Delegacia de Conselheiro Lafaiete estouram cativeiro e libertam vítima de sequestro (foto: PCMG)

Um homem, de 42 anos, que tinha sido sequestrado e era mantido em cárcere privado, em Conselheiro Lafaiete, na região central do estado, foi libertado pela Polícia Civil, na noite de terça-feira. Três suspeitos de participação no crime foram presos e serão indiciados por crime de extorsão mediante sequestro.

A polícia tomou conhecimento do sequestro na manhã de terça-feira (17/1), quando a mulher da vítima procurou a Polícia Civil contando que no dia anterior, o marido teria sido sequestrado por traficantes, em virtude de dívidas com drogas.

Os sequestradores ligaram para ela, exigindo o pagamento de uma alta quantia em dinheiro ou a entrega do documento de transferência do veículo do marido, que estaria em poder deles, segundo ela.

Imediatamente, a Polícia Civil iniciou levantamento e conseguiu descobrir o possível local onde a vítima estaria sendo mantida sob cárcere privado. O local foi cercado e invadido e o homem foi libertado. Sete pessoas que estavam no local, quatro mulheres e três homens, foram presos. O veículo foi recuperado.

Segundo o delegado Marcus Vinícius Vieira Rodrigues, que comandou a operação, uma das pessoas presas já havia se envolvido em fatos semelhantes, mostrando que o grupo criminoso é recorrente na prática do crime.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, sendo três autuados e encaminhados ao sistema prisional. Os demais foram liberados, até que sejam apuradas as participações de cada um no crime.