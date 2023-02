Homem é morto em troca de tiros com a polícia na BR-381

Homem foi encontrado na mata com uma perfuração do abdômen. Ele foi socorrido mas morreu logo depois de dar entrada no atendimento na UPA Sabará (foto: Reprodução)

Um homem morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (17/2) na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam a região devido a denúncias de que um grupo armado havia roubado a carga de um caminhão que passava pela rodovia.

Durante a operação, os policiais avistaram um Fiat Linea com as mesmas características do carro usado no roubo. O motorista ignorou a ordem de parar dos policiais e houve uma perseguição na rodovia, no sentido Belo Horizonte.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os ocupantes do carro começaram a atirar contra os agentes, que revidaram. Logo depois, o carro dos suspeitos diminuiu e os fugiram em direção a umamata.

A troca de tiros continuou, mas os policiais perderam os bandidos de vista e decidiram voltar para a rodovia, para tentar localizar o motorista e o carro usado no roubo.

O veículo tem queixa de furto, foi apreendido, mas o motorista não foi encontrado.

Com o apoio de mais agentes, um homem foi encontrado baleado na mata. Ele foi socorrido, levado para a UPA de Sabará, onde morreu logo depois de dar entrada para o atendimento.

Segundo a Polícia Militar, o médico que atendeu o homem na UPA encontrou uma máscara preta no bolso da calça dele. O boletim de ocorrência informa que os homens que roubaram o caminhão usaram máscaras iguais na hora do crime.

Durante varredura na mata, armas de fogo foram localizadas.

Os revólveres dos policiais envolvidos na troca de tiros foram recolhidos para perícia e para os demais procedimentos da Polícia Judiciária.