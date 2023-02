Jovem denuncia racismo da sogra: 'Me chamou de urubu preto'

Suspeita é procurada pela Polícia (foto: PMMG/Divulgação) Uma jovem, de 21 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na tarde dessa quarta-feira (15/2) e relatou ter sido vítima de racismo, praticado pela sogra.





Mas a suspeita, ainda conforme a jovem, não gostou do pedido e enviou o seguinte áudio para o filho: "Se você continuar enchendo o saco do meu pai para ele comprar moto para vocês, você vai ver o que eu vou fazer com você e com esse urubu preto; se você quiser andar de moto, trabalha e compra, caso você queira luxar esse urubu preto".

Consta ainda no registro policial que a jovem tem união estável há cinco anos com o filho da suspeita e eles possuem um filho de quatro anos.

“Desde o início do relacionamento, ela nunca me aceitou pelo fato de eu ser negra”, disse a jovem, em outro trecho do registro policial.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se a suspeita prestou depoimento ao delegado de plantão da PC de Uberaba, bem como se foi instaurado inquérito policial do suposto crime, mas não obteve resposta.