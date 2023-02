Mulher é presa suspeita de envolvimento em morte de caseiro

Familiares e amigos do caseiro protestaram e pediram justiça (foto: Jornal Visão) Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento na morte de um homem, de 56 anos, em Dores do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas, nesta quarta-feira (16/2). A vítima trabalhava como caseiro na fazenda da família dela e foi encontrada com amarras pelo corpo, com a parte íntima decepada e queimada. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro.









Briga





No mesmo dia do crime, a suspeita acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ao registrar Boletim de Ocorrência, ela relatou ter discutido com a vítima. A motivação da briga não foi divulgada.

A mulher contou ainda que foi agredida com um pedaço de pau e teria sido baleada de raspão. Para fugir do agressor, disse que se fingiu de morta em um dos quartos e pediu ajuda, por telefone, à filha dela. A mulher foi levada para a Santa Casa da cidade.

O corpo foi encontrado no mesmo dia, uma hora após a ocorrência feita por ela.





De acordo com a PCMG, as investigações continuam para identificar qual foi a participação dela no crime e quais são os demais envolvidos. Ela foi levada para o sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.





Protestos





A morte do homem gerou comoção no município de 13,3 mil habitantes. Clamando por justiça, parentes e amigos protestaram na porta da casa de familiares na Rua Guajajaras, no bairro São José, nessa terça-feira (14/2). Eles querem que as pessoas envolvidas "paguem pelo crime".