Mulher é presa suspeita de violência contra o pai idoso

Mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil suspeita de violência contra o próprio pai (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 54 anos, foi presa em flagrante nessa quinta-feira (16/2) suspeita de agredir o próprio pai, de 84 anos, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Agentes da Polícia Civil estavam no bairro Vila Rica quando moradores pediram ajuda. Segundo testemunhas, a mulher estava com um pedaço de pau ameaçando o idoso.

Testemunhas ainda informaram que o idoso sofre violência psicológica, coação e constantes ameaças por parte da suspeita.

A suspeita mora em uma casa no mesmo lote do pai. Alguns relatos apontam ainda que ela teria interesse que o pai saísse da residência para que uma das filhas tomasse posse do imóvel.

A mulher foi conduzida à delegacia e encaminhada ao sistema prisional.