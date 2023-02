BH tem previsão de mais chuva durante toda a quinta-feira (16)

O céu fica com muitas nuvens nesta quinta-feira (16/2) em BH e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A quinta-feira (16/2) em Belo Horizonte será de céu nublado e chuva durante todo o dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista na capital é de 31ºC e a mínima registrada é de 18ºC.

O céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A umidade relativa do ar fica em torno dos 45%.

As regiões Centro-Sul e Oeste já superaram o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro em BH. De acordo com a Defesa Civil, na Centro-Sul, choveu 211,8 mm e, na Oeste, 209,6. A média climatológica de fevereiro é de 177,7 mm.

Acumulado de chuva em fevereiro*

Barreiro: 149,2 (84%)

Centro Sul: 211,8 (119,2%)

Leste: 116,4 (65,5%)

Nordeste: 111,4 (62,7%)

Noroeste: 145,8 (82%)

Norte: 107 (60,2%)

Oeste: 209,6 (118%)

Pampulha: 101,8 (57,3%)

Venda Nova: 86,6 (48,8%)

*Válido até 05h30 do dia 16/2

Previsão em Minas

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado.

De acordo com o Inmet, a cidade mineira que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Pompéu, na Região Central, com 71 mm.

Unaí, no Noroeste de Minas, foi a cidade que registrou a maior temperatura do estado nas últimas 24 horas 36.6ºC.