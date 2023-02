Reunião entre metroviários e CBTU é remarcada, e greve segue suspensa

BE

Metrô funcionou normalmente nesta terça-feira (14/2), apesar de anúncio de greve (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A reunião de dissídio coletivo entre o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi adiada, e um novo encontro foi marcado para as 14h30 desta quarta-feira(15/2). O encontro, mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), nesta terça (14/2), foi mais uma tentativa frustrada de conciliação entre as partes diante de anúncio de greve dos trabalhadores.









O Sindimetro fará uma assembleia entre os trabalhadores ainda hoje, às 18h, para levar novas reivindicações à audiência e determinar os rumos da greve. Os metroviários pedem garantias de estabilidade no emprego após a privatização do metrô da capital, no fim do ano passado





Entre outras questões, os trabalhadores protestam contra os valores envolvidos na concessão do modal à iniciativa privada e pedem medidas como a realocação dos funcionários em outras unidades da CBTU.





Há cerca de um ano e meio, os metroviários de BH estão em processo intermitente de greves, sem contar com avanços nas negociações. A CBTU alega que não tem responsabilidade sobre o processo de privatização do metrô.





Durante a audiência desta terça, o desembargador Cesar Pereira da Silva Machado Junior recordou o histórico de impasse entre as partes e ressaltou a possibilidade de que a reunião seja mais um evento sem resultados efetivos.





“Já tivemos essa situação várias vezes. Não se chegou a uma conciliação, a liminar surgiu, foi deferida, o sindicato não cumpriu e foi multado. A população perdeu, o sindicato perdeu, a CBTU perdeu. Vamos dançar a mesma música ou vamos fazer uma variação aqui?”, disse o magistrado.



CBTU



Em nota a CBTU informa que o metrô funcionará hoje até as 20h com trens operando em intervalos de 25 minutos. A companhia afirma ainda que foram contratados 80 funcionários terceirizados para atender os usuários do transporte durante o carnaval, até 26 de fevereiro.

Segundo a CBTU, as contratações foram acordadas com o sindicato da categoria em reunião na última sexta-feira (10/2). Na mesma ocasião foi definida a compensação de dias de greve de dezembro para os empregados que trabalharem durante o carnaval.