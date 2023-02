Após obras, via 710 está liberada para trânsito

Via 710 está totalmente liberadas após período de obras. (foto: Foto: PBH/Divulgação)

A Via 710, que liga oito bairros das regiões Leste e Nordeste, foi liberada ontem (13) para trânsito em toda a sua extensão de aproximadamente 5 km. O último trecho de obras a ser finalizado foi da avenida dos Andradas até a rua Elísio de Brito, no Boa Vista.

Segundo a Prefeitura, as obras no local tinham o objetivo de reduzir o custo e tempo com deslocamentos na via que conecta bairros e regiões, sem impactar a área central da cidade.

Foram feitos pavimentação, recapeamento, sinalização horizontal (pintura de faixas), passeio, meio-fio e obras de microdrenagem (redes, caixas de passagem, bocas de lobo e sarjetas). Também foram adicionados 900 metros de ciclovia, que já tinha 3 km em funcionamento.

*estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen