Trânsito no Anel Rodoviário é liberado após 14h de acidente

Carga de mais de 40 toneladas de milho ficou espalhada pela pista (foto: Edesio Ferreira/ EM)





Após mais de 14 horas de interdição por causa de um atropelamento e de um acidente que deixou dois mortos, o trânsito no Anel Rodoviário foi liberado na tarde desta terça-feira (7).





Os dois sentidos da rodovia foram interditados ainda na madrugada. O acidente envolveu quatro veículos





O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro atropelou um pedestre. Um caminhão, que transportava milho, ao tentar desviar, foi atingido por outra carreta, prensando um quarto carro.



O pedestre e o motorista do carro prensado morreram no local. A carga de milho de mais de 40 toneladas ficou espalhada pela pista e foi saqueada





O acidente aconteceu às 22h30 de ontem e a pista seguiu interditada até as 12h de hoje.



As autoridades explicaram que a demora do processo de liberação da via ocorreu em função da complexidade do caso.



Foi necessário maior quantidade de tempo, de mão de obra especializada e de logística para a retirada dos veículos de grande porte e do combustível que foi derramado na pista.

*Estagiária sob supervisão de Fernanda Borges