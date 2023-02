BH tem diversos pontos de congestionamento na manhã desta terça-feira (7)

Trânsito pesado no Viaduto da Avenida Francisco Sales, na região central (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Belo Horizonte amanheceu caótica nesta terça-feira (7). Foram detectados diversos pontos de congestionamento em várias vias da capital mineira. A reportagem do Estado de Minas percorreu alguns pontos da cidade e pôde constatar o trânsito travado. Belo Horizonte amanheceu caótica nesta terça-feira (7). Foram detectados diversos pontos de congestionamento em várias vias da capital mineira. A reportagem dopercorreu alguns pontos da cidade e pôde constatar o trânsito travado.





Por volta de 8h da manhã, havia movimento bastante carregado no Viaduto da Avenida Francisco Sales, sentido Centro. Na Avenida do Contorno, por volta de 10h30, sentido túnel da Lagoinha, também houve congestionamento.









Pelo Twitter, a atualização mais recente da situação pela BHTrans é de que o fluxo na Avenida Pedro I é lento por causa de um acidente na Barragem da Pampulha.





Também foram registrados pontos de congestionamento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Amazonas, Tereza Cristina, Via Expressa, José Cândido da Silveira e Pedro II.





No início da manhã, uma sequência de acidentes no Anel Rodoviário interditou a via nos dois sentidos . Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), um carro atropelou um pedestre que atravessava a via, no sentido Vitória.





Enquanto acontecia o atendimento para essa vítima, um caminhão carregado com milho tentou desviar e foi atingido por outra carreta. Uma delas ficou em L, passou para a outra via e atingiu um carro de passeio que seguia no sentido Rio de Janeiro





Diversas reclamações





As vezes tenho a sensação que o anel rodoviário de BH é capa de parar o trânsito de todo o estado de Minas Gerais, talvez até do sudeste %u2014 Laurinha (@dinizlaurinha) February 7, 2023



Não tem um lugar em bh hoje com trânsito bom %u2014 Letícia Pacheco (@leticiia__a) February 7, 2023



trânsito de BH tá pique SP %u2014 %uD835%uDD89%uD835%uDD8F %uD835%uDD94%uD835%uDD93 %uD835%uDD8C%uD835%uDD86 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@djpopota) February 7, 2023

Nas redes sociais, algumas pessoas reclamaram do trânsito caótico na manhã de hoje, em BH. Um dos relatos comparou o fluxo de veículos de Belo Horizonte com a capital paulista, conhecida por apresentar vários pontos de congestionamento nos horários de pico.





A reportagem procurou a BHTrans e aguarda retorno.