Criança morre em incêndio dentro de apartamento em Minas

Corpo de menino, de dois anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma criança, de dois anos, morreu na manhã desta segunda-feira (13/2) em um incêndio dentro de um apartamento no bairro São Raimundo, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o corpo do menino. O incêndio foi controlado e o rescaldo, feito.

A mãe do pequeno estava no pátio do prédio no momento do incêndio e ficou em estado de choque com a morte do filho.

Ela foi levada para o hospital da cidade pelos militares.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Ainda não se sabe o que começou o fogo.