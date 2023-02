Canções de compositores de Ouro Preto são destaque no pré-carnaval

O mascote do Bloco Candonguêro, Bené da Flauta, faz a alegria dos foliões (foto: Divulgação/ Candoguêros) Conhecidos por levar ao público nos dias de folia canções de compositores da cidade histórica de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, o Bloco Candonguêros inicia os trabalhos neste sábado (11/2) no pré-carnaval do distrito de Cachoeira do Campo.

Batizado de "circuito do samba candonguêro", o grupo leva para as ruas o cancioneiro de artistas e compositores de Ouro Preto colocando em cena Edmundo Guedes, Jorge Adílio, Seu Walter das Latinhas, Vicente Gomes e Vandico ao lado de nomes nacionalmente conhecidos como Gilberto Gil e Caetano Veloso.

“O Candonguêro foi criado levando-se em consideração a ideia de rememorar e legitimar a tradição carnavalesca de Ouro Preto, a partir da construção de um ambiente que caracterize o som, a cultura e as pessoas da cidade. A inspiração foi Ouro Preto cidade cosmopolita, capital do carnaval do interior de Minas", diz Chiquinho de Assis, compositor, arranjador e diretor musical do projeto.

O diretor musical conta que a partir da ideia até a concepção final do espetáculo, o projeto foi gestado por meio de uma pesquisa histórica e sociológica que procurou identificar a poética do carnaval ouro-pretano.

“Esse trabalho de pesquisa nos fez entender o que realmente fez do carnaval da cidade uma festa única, suas particularidades e características”.

Tradição bonequeira

Foi assim que surgiu a figura folclórica de Benedito Pereira da Silva, popularmente conhecido como Bené da Flauta. O andarilho, músico e escultor iniciou a produção de flautas e outros instrumentos de sopro inventados por ele aos 17 anos e ficou conhecido por toda a região.

Bené da Flauta viveu em Ouro Preto com a irmã em uma casa de pedra no Morro da Queimada até a década de 1970.

“Ele se tornou símbolo do candonguêro, o personagem é hoje um dos grandes homenageados do projeto, com um boneco de 4 metros de altura, que aparece para brincar o carnaval com os foliões.”

Agenda de apresentações



Neste ano, o projeto Candonguêro vai participar da festa de momo a partir deste sábado, às 18h, no Largo Santa Luzia, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. No domingo (12/2), às 17h, no Largo do Rosário, em Ouro Preto.

Durante o Carnaval, o Candonguêro se apresentará: sexta-feira 17/02 às 23h no Largo da Alegria em Ouro Preto e encerra a apresentação na terça-feira (21/02), às 23h, no Largo da Alegria.

Na cidade vizinha, Mariana, o grupo fará apresentações no domingo e segunda-feira de carnaval.