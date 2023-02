Advogado diz que idosa não morreu por ataque de rottweiller, mas por AVC

O advogado disse que a cadela rottweiller que ficava com a idosa é muito dócil (foto ilustrativa) (foto: Creative/Commons/Divulgação) O advogado de um cabo da PM de Uberaba declarou que um atestado de óbito confirmou que a morte de uma idosa, de 72 anos, mãe de seu cliente, ocorrida na tarde da última terça-feira (7/2) e com suspeita de ter sido causada pelo ataque de um cão rottweiller, na verdade foi provocado por um AVC hemorrágico.

“Não houve morte devido a ataque de cão rottweiler. Segundo atestado de óbito, ela sofreu o AVC e veio a cair ao solo, instante em que o cão de sua companhia, provavelmente, desesperado com a situação, tentou reanimá-la; contudo como se trata de um animal, no movimento de fricção da pata sob o seu rosto, acabou ferindo-o", comentou o advogado Luiz Novais.

“Ela é tão dócil que convive com crianças, idosos e vizinhos, que brincam com ela constantemente. O animal é de estimação, querido pela família, filhos e netos”, disse.

A idosa foi encontrada morta pelo próprio filho, um cabo da PM de Uberaba, na residência dela, localizada no bairro Vila Maria Helena.

Ele disse ao registro policial que encontrou a sua mãe caída ao solo, com uma poça de sangue ao redor da cabeça e com o tecido do rosto parcialmente dilacerado pelo cachorro.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, na última terça-feira, que instaurou procedimento investigatório para apurar a causa e as circunstâncias da morte da idosa.



A reportagem questionou a PCMG se há novas informações sobre as investigações do caso, mas não obteve resposta.