Vídeo: Homem tenta atropelar desafeto e bate com carro em fachada de loja

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma mulher pedindo para que o rapaz vá embora do local. Segundos depois, o motorista sai com o carro em alta velocidade, mas não consegue atingir o rival. Fora de controle, o veículo colidiu contra a fachada de vidro de uma loja.

Vídeo mostra o momento em que motorista tenta atropelar o desafeto e bate contra fachada de estabelecimento comercial (foto: Reprodução / Redes Sociais)



Diante o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e constatou que o carro não possuía licenciamento. O automóvel foi removido para um pátio credenciado do Detran, e o motorista encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Já o jovem envolvido na confusão, fugiu e não foi localizado. Novas diligências sobre o caso estão sendo realizadas.

A Polícia Civil investiga como tentativa de homicídio um motorista de 45 anos, após ele tentar atropelar um homem, de 22, no início da noite dessa quinta-feira (9/2), em Araxá, no Alto Paranaíba. O pedestre conseguiu desviar, mas o veículo atingiu a fachada de um estabelecimento comercial. O fato teria ocorrido depois de uma discussão em uma avenida no bairro Urciano Lemos.