Dupla é presa com desfibrilador que foi furtado do Samu

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PMMG) na noite dessa quinta-feira (9/2), em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira, com um desfibrilador que foi furtado de uma ambulância do Samu em outubro de 2022. Por causa disso, eles foram enquadrados pelo crime de receptação.

O objetivo da dupla era vender o aparelho. Tanto que há fotos e vídeo do desfibrilador nas redes sociais.

Após recolher o material, a PM entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Juiz de Fora. O órgão enviou um ofício em que comprova a propriedade do desfibrilador. De acordo com o documento, o aparelho foi comprado em 2014 e é avaliado em R$ 4.212,50.

Documento mostrando que o desfibrilador pertence ao SAMU (foto: PMMG/Divulgação)

O furto

A Polícia Militar divulgou também as imagens de um circuito interno que mostram quando um homem, junto com um comparsa, realiza o furto do desfibrilador de dentro da ambulância, enquanto os profissionais realizavam um atendimento.

Somente a investigação da Polícia Civil (PCMG) vai determinar como o objeto parou na mão da dupla que foi presa, além de esclarecer quem foram os responsáveis pelo furto.

Os dois que foram presos pela PM podem ser condenados a até oito anos de prisão. Eles foram encaminhados para a delegacia de Juiz de Fora.