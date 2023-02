Grande BH: trio suspeito de furto de veículo é preso pela PM em Nova Lima

Imagens gravadas na região mostram que um helicóptero da corporação também auxilia nas buscas (foto: PMMG / Divulgação)

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (1/2) três suspeitos de furtar um carro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última segunda (30/1).Um dos procurados foi encontrado à tarde em uma mata no Vale dos Cristais, perto do Colégio Santo Agostinho, em Nova Lima. Os outros dois estavam na margem da MG-030, no mesmo município, sendo localizados por volta das 20h.A PMMG contou com o auxílio de cães farejadores para atuar no cerco aos ladrões. Um helicóptero da corporação também foi utilizado nas buscas.Moradores de condomínios de Nova Lima se assustaram com a operação da política. Em um grupo de rede social, uma pessoa informou que as portas dos halls do prédio estavam sendo fechadas e orientou que as demais pessoas não transitassem nas áreas comuns.Os três suspeitos do furto têm idades de 19, 21 e 29 anos. Eles foram vistos na região do Barreiro, em BH, no início da tarde desta quarta, quando tentaram fugir utilizando o próprio veículo.Conforme os militares, o carro foi abandonado no meio da perseguição e recuperado pela polícia.