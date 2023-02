Homem foragido de SC por aliciamento de crianças é preso em Minas

Celular apreendido tinha imagens de crianças (foto: Divulgação/PCMG) Um homem investigado por aliciar crianças e vender pornografia infantil foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (10/2), em Patos de Minas. Ele era procurado pela polícia de Santa Catarina e, segundo o inquérito policial, o suspeito usava nomes infantis na internet para conseguir se aproximar das vítimas.



A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jaraguá do Sul (SC) informou que o homem montava grupos em aplicativos de mensagens e também em redes sociais, com o objetivo de obter mídias de conteúdo pornográfico de crianças.

As vítimas eram atraídas com uso de apelidos infantis. A estratégia era de aproximação e depois de indução para entrada nesses grupos. Logo, o homem passava a manter contato com as crianças e introduzir conversas de cunho sexual. Dali ele passava a pedir vídeos e fotos de nudez.

As mídias eram vendidas e, segundo levantamento policial, ele também dava acesso aos grupos de outras pessoas interessadas na pornografia ilegal em troca de um pagamento.

Preso, o procurado agora está à disposição da justiça de Santa Catarina.