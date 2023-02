Ladrões invadem fazenda, roubam, agridem e são presos escondidos em manilha

Armas e munições foram recuperadas após assalto a uma fazenda na zona rural de Barbacena (foto: PMMG)





Três homens foram presos pela Polícia Militar apontados como os criminosos que invadiram uma fazenda na localidade de Grogotó, em Barbacena. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (09/02).





Segundo a Polícia Militar, o caseiro da fazenda, de 36 anos, estava comendo em um dos cômodos do imóvel quando quatro homens invadiram o espaço. Os criminosos colocaram uma faca no pescoço da vítima e começaram a agredí-lo com chutes e socos. Até um pé de cabra foi usado para bater na vítima.

Ele foi amarrado, amordaçado e teve um lençol colocado sobre o rosto. Na sequência, os criminosos invadiram outros cômodos da fazenda e fizeram refém a dona da propriedade, de 66 anos. Ela foi levada para o mesmo local em que estava o caseiro e também foi amarrada.





Enquanto os ladrões levavam os objetos que estavam na fazenda, eles ouviram o barulho de um trator e fugiram. Era o marido da dona da fazendo chegando ao local. Ele encontrou a esposa e o caseiro rendidos e ligou para a Polícia Militar.





Os policiais receberam a informação de que os suspeitos moram no bairro 9 de Março. Com o apoio do helicóptero Pégasus, fizeram um cerco ao bairro para encontrar os criminosos.





Segundo a PM, três deles entraram em um bueiro e tentaram se esconder em uma manilha. No entanto, foram localizados e presos pelos policiais.





Dos objetos roubados, a PM conseguiu recuperar quatro armas, munição e dinheiro. Os policiais continuaram as buscas pelo quarto suspeito, mas ele não foi localizado. O trio foi levado para a delegacia da cidade.