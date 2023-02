Jiboia de 2,5 m gravemente ferida por roçadeira é resgatada por bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Araxá realizou a captura da cobra (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)





Uma jiboia de cerca de 2,5 metros, ferida por roçadeira, foi encontrada em meio a uma mata de fazenda de Araxá, no Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (10/2).

No momento do acidente, a roçadeira (ferramenta motorizada usada, exclusivamente, para aparar grama e vegetação) era manuseada por um trabalhador rural. O acidente teria ocorrido de forma acidental.









Segundo o Corpo de Bombeiros de Araxá, a cobra estava com graves ferimentos e precisou ser levada aos cuidados especializados de um veterinário.





"Com uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, cambão (ferramenta de contenção) e uma gaiola a guarnição efetuou a captura do animal", complementa nota do CB de Araxá.





A jiboia é uma espécie de serpente que pode chegar até quatro metros. Ela, que é dividida em 11 subespécies, não possui veneno, mas pode matar a sua presa por constrição, impedindo o fluxo sanguíneo.