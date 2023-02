Policial localiza a mãe morta e com o rosto parcialmente dilacerado

Segundo registro da PM, cão da raça rottweiler foi o responsável pela morte da idosa (foto: Creative/Commons/Divulgação)





Uma idosa de 72 anos foi encontrada morta pelo próprio filho, um cabo da Polícia Militar (PM) de Uberaba, na tarde desta terça-feira (7/2), na residência dela, localizada no bairro Vila Maria Helena. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou procedimento investigatório para apurar a causa e as circunstâncias da morte da idosa.

Segundo o relato do militar ao registro policial, pouco antes de assumir o turno de serviço, ele foi até a casa da mãe para ver como ela estava, já que a mesma tinha vários problemas de saúde.









Leia mais: Abordagem policial em saída de festa termina em confusão e agressões, em BH No entanto, ele disse que encontrou a vítima caída ao solo, com uma poça de sangue ao redor da cabeça e com o tecido do rosto parcialmente dilacerado.





Também consta no registro da PM que o ferimento da vítima foi provocado pelo ataque de um cachorro rottweiler, que ela tinha em sua casa.





Equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) constatou a morte da idosa no local do ataque.





Posicionamento da PCMG





De acordo a PCMG, assim que acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver em residência do bairro Vila Maria Helena, em Uberaba, deslocou sua equipe da perícia oficial.





"No local, a perícia da PCMG realizou os trabalhos periciais e os primeiros levantamentos para investigação, e o rabecão fez a remoção do corpo da vítima, de 72 anos, para o Posto Médico-Legal da cidade.





Com os exames periciais e demais diligências, foi instaurado procedimento investigatório e a PCMG segue apurando a causa da morte da idosa e as circunstâncias dos fatos", finaliza nota da PCMG.