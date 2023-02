UFPR abre processo seletivo simplificado com notas do Enem a partir de 2015

Resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro (foto: Reprdução/ Pixabay)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições gratuitas disponíveis para Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes para cursos de graduação nos campi Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná.

Para realizar a inscrição, o candidato deve comprovar que concluiu o ensino médio até a data do edital vigente e ter realizado o Enem entre 2015 e 2022. As inscrições podem ser realizadas até 15 de fevereiro através de link específico no site do NC/UFPR . A lista de classificação será divulgada dia 17 de fevereiro.





As vagas disponibilizadas são referentes ao ano letivo de 2023. Entre os cursos disponíveis, estão alguns como Licenciatura em Computação, Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Engenharia de Produção.





Para conferir quais os cursos disponíveis em cada campus e a respectiva quantidade de vagas disponíveis consulte o Edital na íntegra





*Estagiária sob supervisão