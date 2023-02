Cobra coral é capturada na entrada de Hospital Municipal do Norte de Minas

Cobra coral foi solta na natureza pelos Bombeiros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado, na noite dessa quarta-feira (8/2), por um funcionário do Hospital Municipal de Francisco Sá, no Norte de Minas, para capturar uma serpente na porta de entrada do pronto-socorro.

Após a avaliação da situação, a cobra foi capturada em segurança pelos militares, que observaram que ela estava sem ferimentos. O réptil foi solto em uma área de mata, longe da região urbana.

A cobra da espécie coral tinha aproximadamente 1 metro de comprimento.

*Estagiária sob supervisão