PF mira esquema de diplomas falsos em Minas e no Rio de Janeiro

Duas pessoas foram presas em flagrantes em abril de 2022, no início das investigações. (foto: foto: Polícia Federal/Divulgação) A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (9/2), a operação Catarse, em Montes Claros, na Grande Minas. A ação busca desarticular um esquema de falsificação de diplomas falsos no curso de medicina.

Onze mandados de buscas e apreensão foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro – um deles é cumprido na cidade de Montes Claros.

“A investigação teve início após comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), dando conta da existência de requerimentos de registro profissional de médicos instruídos com documentos falsificados de graduação em medicina”, explica a PF.

A PF fala que os documentos falsos utilizados pelos criminosos variavam entre diplomas e históricos escolares falsos.

A primeira fase da investigação aconteceu em abril de 2022, com duas pessoas sendo presas em flagrante na sede do próprio conselho de medicina do Rio de Janeiro. Eles tentavam obter seus registros oficiais de médicos.

“Durante a apuração, foram colhidos elementos que permitiriam chegar em pessoas fiscais e jurídicas envolvidas, dentre elas duas clínicas médicas’, conta.

Na operação desta quinta, foram apreendidos aparelhos celulares, jalecos, carimbos, documentos de identificação, carteira CREMERJ, histórico escolar, diplomas e

outros indícios de falsificação.

O número de pessoas presas na ação da Catarse, deflagrada hoje, não foi divulgado pela PF.