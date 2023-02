Shopee é multada em R$ 7,4 milhões pelo Procon de Minas

A decisão foi da 14ª Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









Segundo o órgão, várias reclamações foram feitas no "Reclame Aqui" e diretamente ao Procon-MG, todas pelos mesmos motivos – produtos que não chegaram, e ofertas não cumpridas.

A empresa respondeu, no âmbito do processo, que não é responsável pelas listas de produtos, ofertas e discussões realizadas entre vendedores e compradores, pois é uma “provedora de aplicativos de internet”.





Mas o órgão de defesa do consumidor entendeu que as práticas deflagram infrações ao Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto Federal nº 2.181/1997, e que a empresa é responsável.

A SHPS Tecnologia e Serviços Ltda-Shopee foi multada em R$ 7.414.814,81, que deverão ser depositados na conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Após notificada, a empresa tem 10 dias para recorrer da decisão.





A Shopee foi procurada pelo Estado de Minas, mas ainda não se manifestou.

A empresa de comércio eletrônico Shopee foi multada pelo Procon de Minas Gerais em R$ 7,4 milhões por descumprimento de oferta e não entrega de produtos. O grupo, sediado em Singapura, tem 10 dias para recorrer.