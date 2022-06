Depois do crescimento sem freio nos últimos anos, as empresas de base tecnológica amargam resultados decepcionantes em 2022 (foto: Jack Guez/AFP -)







Nos últimos anos, as startups – pelo menos a maioria delas – foram quase sempre apontadas como empresas revolucionárias que cresceriam de forma infinita e mudariam radicalmente o ambiente de negócios no Brasil e no mundo. Pois bem, a realidade agora parece ter batido à porta desse universo. Nas últimas semanas, companhias como Kavak, Loft, Mercado Bitcoin, Quinto Andar e Shopee demitiram milhares de profissionais, alguns deles contratados recentemente, conforme depoimentos indignados publicados nas redes sociais. O corte mais recente foi anunciado pelo fintech Ebanx, que eliminou 360 profissionais, algo como 20% de seu quadro formado por 1,7 mil pessoas. Depois do crescimento sem freio nos últimos anos, as empresas de base tecnológica amargam resultados decepcionantes em 2022. Além disso, a alta dos juros tornou o crédito mais caro e dificultou investimentos. É a tempestade perfeita para quem imaginava ter apenas céu de brigadeiro pela frente.









Azeites brasileiros

entram na lista dos

melhores do mundo





Os azeites brasileiros estão com tudo. Dois deles ganharam recentemente importantes prêmios internacionais. O Arbequina, produzido pela Milonga na cidade gaúcha de Triunfo, foi eleito por um concurso italiano o melhor do Hemisfério Sul. No início de maio, o Sabiá, fabricado na paulista Santo Antônio do Pinhal, ingressou na seleta lista elaborada pela associação espanhola Evooleum Awardsm como um dos 10 melhores do planeta. E mais: foi o único representante fora da Europa.







(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil %u2013 27/2/20)





Brasil deverá ter juros

altos por muito tempo





O Brasil deverá conviver com taxas de juros elevadas por quanto tempo? Para o mercado financeiro, os patamares altos deverão ser mantidos em 2023, ao contrário do que se imaginava antes. A mudança de perspectiva se deve à inflação, que não dá trégua. Incertezas políticas e o cenário internacional adverso também são complicadores. “A inflação tem sido muito mais persistente do que se previa”, disse Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional, em evento do BTG Pactual.









Novela de privatização

da Petrobras ganha

mais um capítulo





Uma teoria que ganhou volume nos últimos dias supõe que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está aumentando a pressão sobre a Petrobras para então privatizá-la. De acordo com essa corrente, a ideia seria mostrar para a sociedade que, sob gestão pública, a petrolífera é apenas uma fonte de problemas. Analistas argutos, contudo, acham que tudo não passa de jogo de cena. É improvável que o governo venda suas ações da Petrobras ainda em 2022. Lembre-se: faltam só seis meses para acabar o ano.









Rapidinhas





A seguradora Zurich certificou 55 oficinas mecânicas de sua rede referenciada com o “Selo Verde”, iniciativa que auxilia as unidades na implantação de práticas sustentáveis para realização de serviços de reparos automotivos. Inédito no país, o projeto é fruto de parceria com o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA).





A pandemia levou ao aumento da procura por crédito. Na fintech Creditas, os empréstimos com garantia de veículo aumentaram 56% de janeiro a abril de 2022 diante de igual período de 2021. O número de pessoas que usaram os recursos para investir em um negócio subiu 42%. Entre as que destinaram o dinheiro para pagar dívidas, a alta foi de 36%.





As exportações brasileiras de ovos (tanto in natura quanto processados) totalizaram 628 toneladas em maio, o que representou um aumento de 33,5% em relação a igual mês de 2021. Na mesma base comparativa, as receitas com as vendas ao exterior cresceram 138,6%. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).





A americana Mondelez comprou, por US$ 2,9 bilhões, a conterrânea Clif Bar & Company, que fabrica barras energéticas com ingredientes orgânicos. A Mondelez está com apetite aguçado. Em abril, havia adquirido a confeitaria mexicana Ricolino por US$ 1,3 bilhão, reforçando assim a presença na América Latina.









(foto: Angela Weiss / AFP 26/5/22)







3,5 mil

funcionários da fabricante de carros elétricos Tesla serão demitidos. Segundo Elon Musk, sua empresa “cresceu muito rápido” e agora precisa fazer ajustes









(foto: Evaristo Sá/AFP %u2013 10/2/22 )





“Todos os nossos movimentos estão na direção correta. O Brasil está condenado a crescer. Ele vai crescer”





Paulo Guedes, ministro da Economia. A verdade dos números, contudo, é bem diferente do otimismo que o ministro prega