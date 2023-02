Em meio a incêndio, dois bombeiros salvam mulher de tentativa de suicídio

No momento da chegada dos bombeiros, o incêndio estava concentrada na garagem da residência (foto: Corpo de Bombeiros de Uberaba/Divulgação)

Dois bombeiros militares do Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, em meio ao início de um incêndio em residência, salvaram uma mulher de tentativa de suicídio, no final da tarde deste sábado (4/2).

A ocorrência aconteceu em uma casa, localizada no Bairro Parque São Geraldo. O fogo, iniciado por motivos desconhecidos, estava concentrado em um amontoado de papelão na garagem e também em roupas, numa TV, entre outros objetos. O local estava tomado por uma fumaça branca.

Segundo informações do CB de Uberaba, ao entrar na casa, a dupla de bombeiros localizou em um dos cômodos a mulher sentada em uma cama em meio à fumaça e com uma faca apontada sobre o peito.

Sem sucesso na conversa, os dois militares precisaram imobilizar a vítima e retirá-la da casa até a chegada da Polícia Militar; a vítima apresentava um corte profundo no pé esquerdo com hemorragia ativa.

Enquanto isso, outra equipe do CB de Uberaba combatia as chamas que estavam concentradas na garagem.

Ainda conforme o CB de Uberaba, o interior da casa não ficou danificado pelas chamas, mas estava todo revirado. A suspeita é de ter ocorrido uma briga, causada por motivos desconhecidos, já que roupas, móveis, panelas, entre outros objetos, estavam fora do lugar e, além disso, diversos vidros da casa foram quebrados.

Segundo o marido da vítima, eles trabalham catando recicláveis e utilizam a casa como ponto de armazenamento e também como moradia.