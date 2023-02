BH está em alerta de pancadas de chuva até esta segunda-feira (6/2)

Aviso emitido pela Defesa Civil da capital é válido até a manhã desta segunda-feira (6/2) (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press) Apesar do calor intenso neste domingo (5/2), Belo Horizonte está em alerta de pancadas de chuva. O aviso emitido pela Defesa Civil da capital é válido até a manhã desta segunda-feira (6/2).





Conforme o órgão, a previsão é de acumulado de chuva de até 30 mm/h, com possibilidade de queda de raios e rajadas de ventos em torno de 50 km/h.





Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Cidades mineiras em alerta de chuva intensa:

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alvinópolis

Amparo do Serra

Antônio Dias

Araçaí

Araponga

Baldim

Barão de Cocais

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Betim

Biquinhas

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Brumadinho

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Caparaó

Capim Branco

Caputira

Carangola

Caratinga

Catas Altas

Chalé

Conceição de Ipanema

Conceição do Pará

Confins

Contagem

Cordisburgo

Córrego Novo

Curvelo

Dionísio

Divino

Dom Silvério

Durandé

Esmeraldas

Espera Feliz

Faria Lemos

Felixlândia

Fervedouro

Florestal

Fortuna de Minas

Funilândia

Ibirité

Igarapé

Igaratinga

Inhaúma

Itabira

Itabirito

Itatiaiuçu

Itaúna

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Jequeri

Jequitibá

João Monlevade

João Pinheiro

Juatuba

Lagoa Santa

Lajinha

Leandro Ferreira

Luisburgo

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mariana

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Mateus Leme

Matipó

Matozinhos

Moeda

Morada Nova de Minas

Mutum

Nova Era

Nova Lima

Nova União

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Preto

Paineiras

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Pedra Bonita

Pedra do Ant

Pedro Leopoldo

Pequi

Piedade de Ponte Nova

Pitangui

Pompéu

Ponte Nova

Prudente de Morais

Raposos

Raul Soares

Reduto

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Manso

Rio Piracicaba

Sabará

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz do Escalvado

Santa Luzia

Santa Margarida

Santana do Manhuaçu

Santa Rita de Minas

Santo Antônio do Grama

São Domingos do Prata

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Abaixo

São João do Manhuaçu

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Goiabal

São José do Mantimento

São Pedro dos Ferros

Sarzedo

Sem-Peixe

Sericita

Sete Lagoas

Simonésia

Taquaraçu de Minas

Tiros

Três Marias

Urucânia

Varjão de Minas

Vermelho Novo

Vespasiano