Verão em BH: domingo (5/2) já é o dia mais quente de 2023

Tendência é que durante a próxima semana as temperaturas continuem aumentando (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press) O verão chegou com vontade e, com ele, o calor também. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, este domingo (5/3) é o dia mais quente de 2023. Às 15h, os termômetros chegaram a 32,7ºC.





Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que durante a próxima semana as temperaturas continuem aumentando com a mínima prevista sendo de 22ºC e a máxima de 30ºC. Apesar disso, a umidade continua acima dos 90%, com previsão de pancadas de chuva no fim da tarde.





O calor também pede reforço na atenção à hidratação. Por isso, além de ingerir água, sucos naturais e chás, por exemplo, é recomendável se alimentar de produtos in natura, como frutas e legumes. Refrigerantes e sucos industrializados, por terem adoçantes e açúcares, não podem ser consideradas fontes adequadas para hidratação.