São Lourenço: temporal derruba 30 árvores; supermercado é atingido por raio

Com o temporal, árvores caíram em cima de carros estacionados (foto: Jornal de São Lourenço)

Um temporal que durou cerca de meia hora foi o suficiente para derrubar ao menos 30 árvores, muitas de grande porte, em São Lourenço, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (2/2).



Pontos de alagamento na Rua Heráclito Moreira e na Avenida Damião Junqueira de Souza causaram transtornos para comerciantes e moradores.



O trânsito ficou interditado na rua Coronel José Justino, próximo à Igreja Matriz, por inundações e queda de árvore.



Um raio caiu sobre um supermercado na avenida Dom Pedro II, no Centro da cidade. Partes do teto e do forro caíram dentro do estabelecimento. O supermercado informou que a loja vai ficar temporariamente interditada e que os funcionários estão bem.



Um outdoor instalado na entrada de São Lourenço pela Prefeitura de Carmo de Minas também não escapou da força dos ventos e tombou às margens da rodovia MGC-460.

A Prefeitura de São Lourenço fez uma força-tarefa para ajudar a minimizar os impactos. Há mais previsão de chuvas para a cidade nesta sexta-feira.