Gás tóxico vaza de frigorífico e mulher passa mal em Betim

Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Betim e a Polícia Militar Ambiental foram acionados (foto: Arquivo Pessoal)

Uma mulher passou mal na manhã desta sexta-feira (3/2) no bairro Capelinha, em Betim, na Grande BH, depois de inalar gás amônia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o gás vazou de uma empresa do ramo frigorífico na Avenida Nova York, altura do número 106. A vítima é moradora do condomínio residencial que fica ao lado da empresa.

A mulher se sentiu mal depois de inalar o gás e, devido ao desconforto ao respirar, foi levada para atendimento em uma unidade médica.

O vazamento aconteceu em um dos condensadores da empresa. Após o fechamento, parte do gás ainda permaneceu na tubulação.

Os bombeiros estão no local e controlaram o vazamento. Os militares fizeram apenas a ventilação mecânica para dispersão do restante gás, já que ainda havia odor.

As guarnições fizeram medições em todo entorno da empresa e não houve detecção de níveis nocivos do gás. Não foi necessária a evacuação de imóveis nas imediações.

Os militares estimam cerca de 3h para a eliminação total do gás.

As equipes também percorreram todo o condomínio para verificar se mais alguém tinha sofrido algum efeito da possível inalação do produto químico e foi localizada mais uma pessoa sentindo desconforto respiratório. Ela foi atendida pelos bombeiros no local.

A Defesa Civil de Betim e a Polícia Militar Ambiental foram acionadas para dar apoio na ocorrência.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Betim e aguarda retorno.