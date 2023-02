Entregador de aplicativo atropela criança e quase é linchado

Um motociclista de 34 anos estava entregando comida por aplicativo, neste domingo (5/2), quando atropelou uma criança de 9 anos, no Bairro Ipiranga, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, o motociclista alegou que não viu a criança. “Em contato com o condutor, este disse que transitava pelo local, quando em dado momento o menor saiu de trás de um veículo e atravessou a rua sem olhar, não sendo possível evitar o atropelamento”, relatou o motociclista.

Por causa da colisão, o motociclista também se feriu ao cair no chão. Ele contou aos PMs que se levantou e foi até a criança para prestar os primeiros socorros. No entanto, neste momento, um parente da criança chegou por trás e o agrediu com um skate.

Logo depois, outros moradores foram em direção ao motociclista com intenção de agredi-lo. Ele, então, correu e se escondeu em um comércio que fica no bairro para evitar um linchamento. Ele mesmo ligou para a Polícia Militar.

Depois que os PMs chegaram, ele foi levado para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) e recebeu atendimento médico. A criança foi levada pelos parentes para o hospital e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a PM, o motociclista está com a documentação em dia, assim como o veículo está devidamente regularizado. Por causa da queda, parte da moto ficou danificada. O veículo também foi alvo de ataque dos parentes da criança atropelada.