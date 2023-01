BH tem temperatura amena e pancadas de chuva nesta sexta-feira (20)

Dia será de céu com muitas nuvens e chuvas isoladas em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A sexta-feira (20/1) será de céu com muitas nuvens e chuvas isoladas em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para a capital é de 26ºC e a mínima registrada foi de 17°C.

Durante a tarde e noite, o céu permanece com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar fica em torno dos 60% no fim do dia.

Veja o acumulado de chuva em BH durante o mês de janeiro, segundo dados da Defesa Civil:

Barreiro: 402,7 (121,7%)

Centro Sul: 376,8 (113,9%)

Leste: 264,2 (79,8%)

Nordeste: 258,4 (78,1%)

Noroeste: 319 (96,4%)

Norte: 259,8 (78,5%)

Oeste: 324,6 (98,1%)

Pampulha: 326,4 (98,6%)

Venda Nova: 346 (104,6%)

Válido até 6h do dia 20/1

Previsão em Minas

O céu nublado fica com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri.



Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

De acordo com o Inmet, a cidade mineira que registrou maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Timóteo, no Vale do Rio Doce, com 71 mm.

Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, foi o município que registrou a maior temperatura de Minas nas últimas 24 horas, com 34.8ºC.