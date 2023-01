Vídeo: imagens mostram ação de bandidos em assalto a banco no Barreiro

Imagens mostram os bandidos rendendo os funcionários na agência (foto: Reprodução)

A agência Barreiro se preparava para abrir quando os ladrões chegaram (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Imagens das câmeras de segurança mostram como ocorreu o assalto em agência bancária no Barreiro. Na manhã desta quinta-feira (19/1), dois homens invadiram o banco, na Avenida Olinto Meireles, e fizeram quatro funcionários reféns.O vídeo registra o momento em que os criminosos rendem os funcionários na agência. Nas imagens, um homem armado, usando uniforme vermelho da Superintendência de Desenvolvimento de Belo Horizonte (Sudecap), aponta a arma para um dos funcionários e gesticula para que os demais deixem as mochilas e bolsas no chão.Em seguida, aparece um comparsa, de boné e máscara facial. Ele recolhe os pertences dos funcionários no chão, que entram em uma porta nas dependências internas da agência.Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos prenderam três funcionários na cozinha, localizada nos fundos da agência, e levaram o tesoureiro até o cofre. Um levantamento prévio aponta que foram roubados R$70 mil.