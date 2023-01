Ladrões assaltam banco no Barreiro e fazem reféns

A agência Barreiro se preparava para abrir quando os ladrões chegaram (foto: Jair Amarl/EM/D.A Press)

Um assalto a agência do banco Sicoob, na Avenida Olinto Meireles, 1574, no Barreiro, foi registrado na manhã desta quinta-feira (19/01), poucos minutos antes da abertura para o atendimento do público.



De acordo com a Polícia Militar, três clientes e funcionários foram feitos reféns. Ainda não sabe quantos bandidos participaram do crime, mas eles levaram dinheiro da agência. O valor também ainda não foi informado.

O assalto levou pânico aos clientes que faziam atendimento através do Caixa Eletrônico e também aos que estavam na fila, aguardando a abertura do portal giratório.



Imediatamente houve o acionamento da Polícia Militar e a chegada de viaturas tumultuou o trânsito na região, que registra lentidão, uma vez que uma das pistas em frente à agência foi fechada.

A PM diz não ter informação sobre o paradeiro dos assaltantes, mas que rastreamentos já estão sendo feitos, assim como fechamento de saídas de Belo Horizonte.