Carro bate em poste e gera grande congestionamento no Anel Rodoviário

Foram registrados 4 km de congestionamento (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais)



Um carro bateu em um poste de iluminação pública na BR-040, na altura do km 533, no Bairro Califórnia, sentido Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na manha desta segunda-feira. Um carro bateu em um poste de iluminação pública na BR-040, na altura do km 533, no Bairro Califórnia, sentido Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na manha desta segunda-feira.









De acordo com informações recentes da Via 040, concessionária que administra a pista, o fluxo do tráfego no local é lento. A via marginal da pista está interditada.





O tráfego foi desviado por ruas do bairro e o congestionamento chega a 4 km. A previsão da administradora é que o trânsito no local seja liberado em breve.