Pai e namorada suspeitos de matar e queimar filha de 5 anos são presos

A Polícia Civil afirma que as investigações irão continuar (foto: Foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Twitter/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando o caso de um homem, de 21 anos, suspeito de ter matado e depois ateado fogo na própria filha de 5 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira (12/01), em Monte Santo de Minas, na Região Sudoeste do estado.









O inquérito foi instaurado há dois, quando o homem, que estava acompanhado de sua advogada, relatou aos investigadores que a filha teria caído ao chão, batido a cabeça e morrido depois dele ter ter dado um soco na criança com o intuito de "corrigi-la". O homem também indicou onde havia escondido o corpo.





Equipes da Polícia Civil estiveram no local apontado pelo suspeito e encontraram o corpo da menina.



O casal já está no sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Segundo comunicado da Polícia Civil, as investigações irão continuar para enteder todos os detalhes do caso.