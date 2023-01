Homem em situação de rua é morto em briga no Centro de BH

Corpo foi encontrado próximo à Cemig na Rua Tupinambás (foto: Google street view)

Um vídeo de uma câmera de um edifício ajudou a Polícia Militar a esclarecer o homicídio de um homem em situação de rua no Centro de Belo Horizonte. O crime ocorreu na Rua dos Tupinambás, por volta das 19h30 desse domingo (8/1). O assassino, de 32 anos, também vive na rua. Já a vítima não foi identificada.As imagens foram entregues aos militares por um dos moradores do prédio. Conforme a gravação, o agressor deu dois chutes e uma paulada na cabeça da vítima, fugindo em seguida. A partir da descrição de suas roupas, ele acabou preso no início da madrugada na Avenida Afonso Pena, em frente ao número 286.O suspeito contou aos policiais que cometeu o crime por vingança, uma vez que havia sido estapeado no rosto há alguns dias pela vítima. Por esse motivo, dediciu se vingar e matou o desafeto. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.