Segurança é morto na frente de mais quatro pessoas em Montes Claros

Crime ocorreu em frente uma distribuidora de bebidas (foto: redes sociais/divulgação)

Um homem, de 36 anos, foi morto a tiros, disparados à queima-roupa, na noite de sábado (7/01), no Bairro Jardim Primavera, em Montes Claros. O crime, que teve motivação passional, ocorreu na frente de uma distribuidora de bebidas e foi filmado pelas câmeras do sistema de segurança do estabelecimento.





O autor fugiu logo após o homicídio e continua sendo procurado pela Polícia. E. T. S, o homem assassinado, trabalhava com o segurança de uma casa de shows da cidade, localizada no Bairro Planalto.















De acordo com a Polícia Militar (PM), o autor foi identificado como J. P. N,, de 50 anos. Ele é ex-marido da atual namorada da vítima, moradora do Bairro Jardim Primavera, localizado na região Norte da cidade, próximo à saída para Francisco Sá (BR 251).





Ouvida pelos militares, a mulher contou que o casal viveu junto durante 11 anos, mas que o ex-companheiro não aceitava o fim da separação. Há alguns meses, disse, ela contou para o ex-marido que tinha iniciado um novo relacionamento.





COMO FOI O CRIME





Conforme as imagens das câmeras da distribuidora de bebidas, o segurança encontrava-se junto com outras quatro pessoas na calçada, em frente ao estabelecimento. Nesse momento, o autor chega de motocicleta. Ele desce da moto sem retirar o capacete, caminha calmamente e se aproxima do segurança pelas costas.





Na sequência, saca uma arma e atira na cabeça da vítima. As outras pessoas saem correndo.





Com a vítima caída no chão, o autor se aproxima novamente e faz outro disparo na cabeça do homem. Em seguida, o atirador foge de moto.