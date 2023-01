Adolescente suspeito de matar jovem é apreendido em Curvelo

Vítima foi encontrada com quatro perfurações no corpo e com uma calça amarrada no pescoço (foto: PCMG / Divulgação ) Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, na última quinta-feira (5/1). Ele é suspeito de ter matado uma jovem de 21 anos, em Gangorra, na zona rural da mesma cidade, na última terça-feira (3/1).









A jovem estava com quatro perfurações no corpo e uma calça amarrada no pescoço. Ela morava em Sete Lagoas, onde cursava Engenharia, e visitava a família durante as férias.





De acordo com a Polícia CIvil, durante as apurações os investigadores localizaram indícios de que um adolescente, de 16 anos, que teria trabalhado em propriedades vizinhas ao local, estaria envolvido nos fatos. O suspeito foi localizado, apresentado na unidade policial e teve sua apreensão em flagrante ratificada.