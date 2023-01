Pai encontra filha morta; suspeita é de que ela tenha reagido a assalto

De acordo com informações da Polícia Militar, o pai da vítima contou que saiu de casa por volta das 7h para trabalhar em uma roça de propriedade da família. Com isso, deixou a filha sozinha no sítio em que moram.

Quando passava pela parte de trás da casa, encontrou jovem já morta e, próximo dela, a moto da família, caída.

A vítima estava com quatro perfurações no corpo e com uma calça amarrada no pescoço.





A suspeita da Polícia Militar e da família é de que ladrões tenham entrado na propriedade e tentado roubar a moto. A filha teria reagido e, em confronto com os assaltantes, acabou sendo morta. Corroborou para essa suspeita o fato de os policiais militares terem identificado fragmentos da moto que são usados para fazer ligação direta.

Os PMs fizeram buscas pela região, mas não encontraram nenhum suspeito. O caso será investigado pela Polícia Civil.