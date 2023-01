Detento que teria sido estuprado escreveu à mãe: 'É caso de vida ou morte'

Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio, no Alto Paranaíba (foto: Planova.com.br/Reprodução) O advogado de defesa do detento, de 22 anos, que denunciou ter sido vítima de estupro em cela Penitenciária de Patrocínio , informou que, cerca de dez dias antes do suposto crime, seu cliente enviou uma carta para a mãe, na qual dizia que precisava falar com ela pessoalmente e com urgência, já que o assunto era “questão de vida ou morte”.

“Já a minha visita para ouvir melhor o relato dele acontecerá na próxima semana. A partir disso, vou obter mais informações sobre o caso e analisar como vamos seguir no processo”, explicou o advogado.



Ele disse que seu cliente faz uso de vários remédios controlados e que cumpre pena por roubo há cerca de dois anos. “A previsão é que em março ele tenha progressão de pena. O meu cliente é de Unaí, estava preso em presídio de Patos de Minas e, recentemente, foi transferido para Patrocínio.”

Advogado divulga nota de repúdio

Carta enviada pelo preso de 22 anos para a mãe 12 dias antes do suposto estupro em que ele pede para 'largar tudo' e ir visitá-lo (foto: Reprodução)



Erick Couto divulgou nesta quinta-feira (5/1) nota de repúdio em que cobra a garantia para seu cliente de execução da pena humanizada. Confira a nota na íntegra:





“A defesa da vítima vem a público repudiar os atos de violência sexual praticados em seu desfavor, nas dependências da Penitenciária Expedito de Faria Tavares em Patrocínio/MG, no último dia 02/01.

Nós acompanharemos com afinco toda a apuração do ato criminoso junto á autoridade policial competente na medida de nossas prerrogativas profissionais, e informamos ainda que todas as medidas cabíveis serão tomadas, considerando que é dever do Estado a garantia de execução humanizada da pena bem como a incolumidade (segurança) física e moral do preso sob sua custódia, por força do artigo 5, XLIX da Constituição da República.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o preso passou pela equipe de saúde da unidade sendo levado para a delegacia de Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais. A unidade aguarda o resultado do laudo da perícia médica.

Diante da situação, os dois detentos encontram-se em celas separadas. A direção da unidade abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido”.

Secretaria de Justiça investiga a denúncia de estupro

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) investiga o suposto crime de estupro contra o jovem.

O detento, que toma remédios controlados, disse em depoimento que a desconfiança começou quando ele acordou com dores no ânus e sujo de fezes. Em seguida, a suposta vítima disse que outros detentos confirmaram que o suspeito teria confessado o crime para eles.

A Sejusp, por meio do Departamento Penitenciário (Depen – MG) destacou, inicialmente, por meio de nota, que é importante esclarecer que o caso está em investigação e ainda não há a confirmação do crime de estupro contra o jovem detento.

“O detento alegou para os policiais penais da unidade, na manhã desta segunda-feira (2/1), ter sido vítima de um suposto estupro por parte de outro detento da cela em que ele se encontrava. A alegação foi feita após os policiais penais separarem uma briga entre os dois.

O detento (suposta vítima) passou pela equipe de saúde da unidade e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais. A unidade aguarda o resultado do laudo da perícia médica. Os dois encontram-se em celas separadas”.

Ainda conforme a Sejusp, a direção da penitenciária abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido. “A unidade está controlada e segue sua rotina”, finaliza a nota.