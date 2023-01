Polícia de Uberaba prende 14 suspeitos de crimes contra a saúde pública

Os investigados possuem ficha criminal extensa (foto: PCMG/Divulgação) Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar cumpriu 14 mandados de prisão e sete de busca e apreensão em residências de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (4/1). A operação está em andamento e sem previsão de horário de término.

Segundo informações divulgadas pela PCMG, os principais alvos podem ser reincidentes em crimes contra o patrimônio e a saúde pública, cometidos em 2022, sendo que as investigações são desdobramentos do Serviço de Inteligência do Controle Especial de Combate à Reincidência (Conter).

“Aproximadamente 21 policiais civis, 21 policiais militares, inclusive da ROCCA (Rodas Ostensivas com Cães) cumpriram as ordens judiciais, culminando na apreensão de dispositivos móveis e prisão preventiva dos investigados”, diz trecho de nota.

A reportagem questionou a PCMG sobre quais são os crimes contra o patrimônio e a saúde pública cometidos em 2022 a que os suspeitos respondem, quais objetos foram apreendidos nos mandados de busca e apreensão e como seguem agora as investigações.

A resposta foi a seguinte: “A operação encontra-se em andamento e assim que finalizados os trabalhos policiais serão repassadas as informações solicitadas”.