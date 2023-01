BH: tradutores de libras vão poder ajudar pacientes em hospitais

Hospital Metropolitano Odilon Behrens é uma das casas de saúde abrangida pela nova lei (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Maternidades, casas de parto e hospitais de Belo Horizonte que não permitam a presença de intérprete de libras em suas dependências a fim de auxiliar pacientes com deficiência auditiva estarão sujeitos a multa. É o que aponta lei sancionada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) e publicada na edição desta terça-feira (3/1) do Diário Oficial do Município (DOM).Segundo o texto, antes da sanção financeira, as casas de saúde que descumprirem a regra serão advertidas. Depois, vem a previsão de multa. A regra vale para hospitais particulares e privados.A ideia da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não é obrigar os estabelecimentos a contratar intérpretes. Segundo o texto, os profissionais não terão vínculo empregatício com os hospitais."O tradutor e intérprete de Libras poderá ser livremente escolhido e contratado pelo paciente surdo; desde que atenda aos requisitos estabelecidos na legislação competente que regulamenta a profissão", lê-se em trecho da lei sancionada.A norma é fruto de projeto de lei apresentado pelos vereadores Duda Salabert (PDT) e Irlan Melo (Patriota). A presença de um tradutor não elimina a possibilidade de o paciente escolher um acompanhante para assisti-lo ao longo de eventuais consultas e procedimentos médicos.